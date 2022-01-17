Яна Рудковская рассекретила размер своего дохода подписчикам в Instagram
Знаменитость также поделилась с ними своим жизненным принципом: "Хороший заработок требует больших вложений".
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Заработок продюсера Яны Рудковской составляет 2 млн долларов в год после уплаты налогов. Об этом она рассказала сама, отвечая на вопросы пользователей в "Инстаграм". Секреты своей жизни Рудковская раскрывает раз в год, предлагая подписчикам задавать любые вопросы.
Знаменитость также поделилась с ними своим жизненным принципом: "Хороший заработок требует больших вложений". Она также призналась в своей мечте родить дочку. И даже уточнила, что они с мужем Евгением Плющенко "работают над этим". Женщина назвала атмосферу в их семье идиллией, потому как ссорились за 17 лет совместной жизни они всего 2 раза.
По словам Рудковской, радует её и сын Александр. Он отлично учится в школе, посещая учебное заведение 1–2 раза в неделю и занимаясь остальное время с репетиторами из-за интенсивных тренировок на льду. А старшие сыновья учатся в МГИМО и делают успехи.
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Ранее Лайф писал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала сына Евгения Плющенко Александра, более известного под псевдонимом Гном Гномыч. Она призналась, что не видит у него спортивного потенциала.
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