Яна Рудковская рассекретила размер своего дохода подписчикам в Instagram

Заработок продюсера Яны Рудковской составляет 2 млн долларов в год после уплаты налогов. Об этом она рассказала сама, отвечая на вопросы пользователей в "Инстаграм". Секреты своей жизни Рудковская раскрывает раз в год, предлагая подписчикам задавать любые вопросы.

Знаменитость также поделилась с ними своим жизненным принципом: "Хороший заработок требует больших вложений". Она также призналась в своей мечте родить дочку. И даже уточнила, что они с мужем Евгением Плющенко "работают над этим". Женщина назвала атмосферу в их семье идиллией, потому как ссорились за 17 лет совместной жизни они всего 2 раза.

По словам Рудковской, радует её и сын Александр. Он отлично учится в школе, посещая учебное заведение 1–2 раза в неделю и занимаясь остальное время с репетиторами из-за интенсивных тренировок на льду. А старшие сыновья учатся в МГИМО и делают успехи.