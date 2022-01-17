Замглавы МИД Грушко: НАТО осознаёт последствия своего отказа от гарантий безопасности
По словам дипломата, конкретные меры будут зависеть от того, какие военные потенциалы могут быть задействованы против интересов нашей страны.
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В НАТО прекрасно представляют, какие военно-технические меры может принять Россия при отказе принять наши требования по гарантиям безопасности. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в интервью газете "Коммерсант". По словам дипломата, конкретные меры будут зависеть от того, какие военные потенциалы могут быть задействованы против интересов нашей страны. При этом он заверил, что Москва в данном случае "никому не угрожает", а лишь "предостерегает".
"В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно", — рассуждает заместитель министра.
Грушко добавил, что Москва примет решение о продолжении диалога с НАТО и США по гарантиям безопасности после того, как будут получены письменные ответы на наши предложения. После этого, резюмировал он, и "будем определяться".
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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