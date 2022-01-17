Замглавы МИД Грушко: НАТО осознаёт последствия своего отказа от гарантий безопасности

В НАТО прекрасно представляют, какие военно-технические меры может принять Россия при отказе принять наши требования по гарантиям безопасности. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в интервью газете "Коммерсант". По словам дипломата, конкретные меры будут зависеть от того, какие военные потенциалы могут быть задействованы против интересов нашей страны. При этом он заверил, что Москва в данном случае "никому не угрожает", а лишь "предостерегает".

"В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно", — рассуждает заместитель министра.