Анкету Порошенко обнаружили в базе разыскиваемых лиц МВД Украины

В качестве даты "исчезновения" Порошенко указывается 24 декабря 2021 года. Это день, когда судья вынес постановление о его задержании для привода в суд. Сейчас беглый экс-лидер Украины в качестве обвиняемого участвует в слушании дела о госизмене. Судя по всему, когда ему назначат меру пресечения, из списка разыскиваемых лиц он будет удалён.