Анкету Порошенко обнаружили в базе разыскиваемых лиц МВД Украины
Сейчас бывший глава Незалежной борется за свою свободу в суде по делу о госизмене.
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Анкету экс-президента Украины Петра Порошенко обнаружили в базе МВД страны. На сайте ведомства он числится в списке разыскиваемых украинскими правоохранителями лиц.
В качестве даты "исчезновения" Порошенко указывается 24 декабря 2021 года. Это день, когда судья вынес постановление о его задержании для привода в суд. Сейчас беглый экс-лидер Украины в качестве обвиняемого участвует в слушании дела о госизмене. Судя по всему, когда ему назначат меру пресечения, из списка разыскиваемых лиц он будет удалён.
Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. Сегодня, 17 января 2022 года, политик вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд. К настоящему моменту заседание по его делу продолжается. Обвинение просит арестовать экс-президента Украины на два месяца либо отпустить под залог в размере одного миллиарда гривен.
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