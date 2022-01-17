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Глава МИД Германии Бербок прилетит сегодня в Россию ради встречи с Лавровым

Накануне Анналена Бербок побывала в Киеве, где заверила, что немецкая сторона готова принять меры против "Северного потока – 2" в случае необходимости.

17 января, 17:52
<p>Фото © ТАСС / EPA / MICHAEL SOHN / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / MICHAEL SOHN / POOL

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прилетит в Россию сегодня вечером, 17 января. Завтра она встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также посетит выставку Diversity United в Новой Третьяковке и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

"Министр иностранных дел Бербок уже сегодня вечером прибывает в Москву. Она останется здесь до вечера вторника", — рассказали ТАСС в немецком посольстве в Москве.

Лавров 18 января встретится в Москве с главой МИД Германии Бербок

Лавров 18 января встретится в Москве с главой МИД Германии Бербок

В Москву глава иностранного ведомства Германии прибудет из Киева, где она также провела рабочую встречу и заявила о возможных мерах против "Северного потока – 2", если эскалация конфликта на Украине продолжится. Бербок подчеркнула, что немецкая сторона не намерена жертвовать территориальной целостностью Незалежной ради выстраивания диалога с РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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