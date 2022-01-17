Глава МИД Германии Бербок прилетит сегодня в Россию ради встречи с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прилетит в Россию сегодня вечером, 17 января. Завтра она встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также посетит выставку Diversity United в Новой Третьяковке и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

"Министр иностранных дел Бербок уже сегодня вечером прибывает в Москву. Она останется здесь до вечера вторника", — рассказали ТАСС в немецком посольстве в Москве.