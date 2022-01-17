Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу на переговоры по безопасности в Лондон

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон для переговоров по безопасности. Об этом министр сообщил в ходе выступления в Парламенте, которое транслируется на сайте кабмина.