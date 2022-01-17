Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу на переговоры по безопасности в Лондон
Он выразил готовность вести с российским министром конструктивный диалог в духе доброй воли.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Zuma / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон для переговоров по безопасности. Об этом министр сообщил в ходе выступления в Парламенте, которое транслируется на сайте кабмина.
"Сегодня я направляю своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Мы готовы обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли", — отметил Уоллес.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Комментариев: 0