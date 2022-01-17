Выдвинута новая версия о доносчике, который выдал семью Анны Франк нацистам
Основой обвинения стала анонимная записка, которую отец девочки получил после своего возвращения в Амстердам в конце войны.
Анна Франк. Фото © Википедия
Предателем, который выдал семью Анны Франк нацистам, мог быть известный еврейский нотариус Арнольд ван дер Берг. По данным расследования специалистов из Нидерландов во главе с бывшим сотрудником ФБР Винсом Пэнкоуком, он мог пойти на это в обмен на гарантии сохранения его собственной жизни, рассказали они в эфире телеканала CBS News.
Эксперты отметили, что основой обвинения стала анонимная записка, которую отец Анны Отто Франк получил после своего возвращения в Амстердам в конце войны. Согласно бумаге, предатель поделился информацией о местонахождении семьи и других евреев, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких.
Как удалось выяснить экс-агенту ФБР, в 1940-х юрист избежал ареста, хотя после роспуска юденрата Амстердама все члены совета были отправлены в лагеря. По версии расследования, он остался жив, потому что выдал нужную нацистам информацию. Кроме того, были найдены документы, подтверждающие, что ван дер Берг не еврей.
Франк является одной из самых известных жертв холокоста. Она родилась в Германии, однако после прихода Гитлера к власти ей пришлось скрываться с семьёй в Нидерландах. В 1944 году 15-летняя Франк была поймана сотрудниками гестапо и отправлена в концлагерь Берген-Бельзен, где скончалась за два месяца до его освобождения. Дневник Анны Франк, который она вела в 1942–1944 годах, стал одним из доказательств преступности нацистского режима. Документ, в котором девочка писала своей вымышленной подруге Китти, был переведён на 65 языков. Также в доме, где семья девочки скрывалась в Амстердаме, был открыт музей её имени.
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