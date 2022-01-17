Выдвинута новая версия о доносчике, который выдал семью Анны Франк нацистам

Предателем, который выдал семью Анны Франк нацистам, мог быть известный еврейский нотариус Арнольд ван дер Берг. По данным расследования специалистов из Нидерландов во главе с бывшим сотрудником ФБР Винсом Пэнкоуком, он мог пойти на это в обмен на гарантии сохранения его собственной жизни, рассказали они в эфире телеканала CBS News.

Эксперты отметили, что основой обвинения стала анонимная записка, которую отец Анны Отто Франк получил после своего возвращения в Амстердам в конце войны. Согласно бумаге, предатель поделился информацией о местонахождении семьи и других евреев, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких.

Как удалось выяснить экс-агенту ФБР, в 1940-х юрист избежал ареста, хотя после роспуска юденрата Амстердама все члены совета были отправлены в лагеря. По версии расследования, он остался жив, потому что выдал нужную нацистам информацию. Кроме того, были найдены документы, подтверждающие, что ван дер Берг не еврей.