5 российских звёзд, которых даже слава не спасла от грабителей и мошенников

Роман Жуков

Роман Жуков. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Исполнитель хита 90-х "Я люблю вас, девочки..." Роман Жуков захотел построить дом. Вот только с подрядчиками не повезло. Когда пара молодых человек представили певцу проект будущего дома, он тут же отдал им миллион рублей предоплаты. Конечно же, после этого ребята сразу слились. Жуков ещё долго вспоминал, как умело его обокрали. Неудивительно — ведь звезда 90-х для них была далеко не первой жертвой. Мошенники успели даже отсидеть несколько месяцев, прежде чем их выпустили по УДО, пишет Starhit.

Дана Борисова

Дана Борисова. Фото © Instagram / danaborisova_official

В 2016 году Дана Борисова решила продать свой автомобиль "Мерседес" Е-класса. Уже очень скоро ей позвонили "потенциальные покупатели". Семейная пара якобы находилась в Китае и поэтому попросила Дану дать им номер банковской карты, чтобы перевести деньги прямо сейчас. Ну а дальше по давно известной схеме: "Буквально сразу же позвонил сотрудник банка, который объяснил, что мне хотят переслать деньги и необходимо моё кодовое слово, чтобы перевод прошёл. Я назвала, и буквально через две минуты с моей карточки сняли все деньги, а именно 240 тысяч рублей", — рассказывала Дана Лайфу.

Владимир Этуш

Владимир Этуш. Фото © РИА "Новости" / Екатерина Чеснокова

О том, что семью Владимира Этуша обокрали, стало известно в конце 2017 года, но началась история ещё в 2013-м. Тогда по всей стране у банков отзывали лицензии. Об этом звезде советского кинематографа рассказал его давний "приятель", бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия. Банкир со своим опытом убедил престарелого актёра снять все деньги со счетов и отдать ему — он якобы направит все активы в швейцарский банк, так надёжнее будет. И только через четыре года, когда Этушу срочно понадобились деньги на лечение, выяснилось, что его средства в Европу так и не попали. Барганджию арестовали, и вскоре все деньги удалось вернуть.

Александр Цекало

Александр Цекало. Фото © РИА "Новости" / Илья Питалев

Инцидент произошёл в конце 2008 года и больше был похож на сценарий остросюжетного фильма, ведь тут семья известного шоумена стала жертвой не мошенников, а самых настоящих грабителей. Вооружённые налётчики ворвались в особняк, который располагался в Красногорском районе Подмосковья, связали Цекало и его супругу и вынесли из дома семь миллионов рублей наличными. "Приятным бонусом" стали ювелирные украшения на сумму порядка 4,5 млн рублей. Грабителей удалось задержать.

Вдова Градского Марина Коташенко

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото © ИТАР-ТАСС / Юрий Самолыго