Global News: Канада направила на Украину бойцов спецназа
По данным СМИ, этот шаг является "частью усилий НАТО по сдерживанию российской агрессии и поддержке правительства" Незалежной.
Бойцы канадского полка специального назначения © Wikipedia
Минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения из-за опасений эскалации ситуации на российско-украинской границе. Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на свои источники.
Одной из целей отряда называется помощь в разработке плана эвакуации канадских дипломатов в случае обострения ситуации на границе. Также, по данным СМИ, этот шаг является "частью усилий НАТО по сдерживанию российской агрессии и поддержке Правительства Украины". Подтверждения информации о направлении спецназовцев от официальных органов пока не поступало.
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Стоит отметить, что Вооружённые силы Канады ещё с 2015 года в рамках операции Unifier обучают солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входит примерно 200 канадских военнослужащих. В марте 2019 года правительство страны приняло решение о продлении миссии до весны 2022 года.
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пообещал Киеву поставки противотанковых вооружений для обороны. По его словам, на начальном этапе британские инструкторы помогут украинским военным ознакомиться с новой техникой в рамках миссии ORBITAL.
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