Global News: Канада направила на Украину бойцов спецназа

Минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения из-за опасений эскалации ситуации на российско-украинской границе. Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на свои источники.

Одной из целей отряда называется помощь в разработке плана эвакуации канадских дипломатов в случае обострения ситуации на границе. Также, по данным СМИ, этот шаг является "частью усилий НАТО по сдерживанию российской агрессии и поддержке Правительства Украины". Подтверждения информации о направлении спецназовцев от официальных органов пока не поступало.

Стоит отметить, что Вооружённые силы Канады ещё с 2015 года в рамках операции Unifier обучают солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входит примерно 200 канадских военнослужащих. В марте 2019 года правительство страны приняло решение о продлении миссии до весны 2022 года.