Глава Минобороны Британии пообещал Киеву поставки противотанковых вооружений для обороны

"Мы приняли решение поставить Украине лёгкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Они предназначены для использования в целях самообороны", — сказал Уоллес, выступая в Палате общин парламента Соединённого Королевства.