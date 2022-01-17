Глава Минобороны Британии пообещал Киеву поставки противотанковых вооружений для обороны
По словам Бена Уоллеса, на начальном этапе британские инструкторы помогут украинским военным ознакомиться с новой техникой в рамках миссии ORBITAL.
Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые вооружения для "самообороны". Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес.
"Мы приняли решение поставить Украине лёгкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Они предназначены для использования в целях самообороны", — сказал Уоллес, выступая в Палате общин парламента Соединённого Королевства.
Министр добавил, что на начальном этапе британские инструкторы помогут украинским военным ознакомиться с новой техникой в рамках миссии ORBITAL. Предоставление вооружений Уоллес обосновал "угрожающим поведением России".
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря глава РФ в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом призвал не перекладывать на "плечи" России ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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