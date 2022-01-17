В Белом доме не стали исключать возможности отключения России от SWIFT
Ранее газета Das Handelsblatt сообщила, что США решили отказаться от этой меры.
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Власти США продолжают консультироваться с европейскими партнёрами по поводу мер в отношении России на случай её гипотетического "вторжения" на Украину, ни один из вариантов Вашингтоном не исключён. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя сообщение немецкой газеты Das Handelsblatt о том, что США и Евросоюз якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.
"Ни один вариант не исключён. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьёзных последствий для РФ в случае её дальнейшего вторжения на Украину", — сказал американский чиновник.
Ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "самыми жёсткими, невиданными" санкциями из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет Украины". Эксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT. В свою очередь, будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц сравнил отключение РФ от SWIFT с "атомной бомбой".
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря глава РФ в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом призвал не перекладывать на "плечи" России ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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