В Белом доме не стали исключать возможности отключения России от SWIFT

Власти США продолжают консультироваться с европейскими партнёрами по поводу мер в отношении России на случай её гипотетического "вторжения" на Украину, ни один из вариантов Вашингтоном не исключён. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя сообщение немецкой газеты Das Handelsblatt о том, что США и Евросоюз якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.