Три человека погибли в ОАЭ при атаке беспилотников на нефтяной объект

Drone attack in Abu Dhabi, UAE by Yemen’s Houthi rebels. Two Indians lost their lives. UAE is part of Saudi-led intervention in Yemen Civil War that’s why the attack.pic.twitter.com/36nIpoCi1l — Monica (@TrulyMonica) January 17, 2022

В столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби три человека погибли и шесть пострадали в результате пожара и взрыва на объекте Национальной нефтяной компании (ADNOC), которые произошли после атаки беспилотников.

"В результате инцидента погибли гражданин Пакистана и два гражданина Индии, ещё шесть человек получили травмы лёгкой и средней степени тяжести", — сообщает агентство WAM со ссылкой на полицию.

В настоящее время пожар, вспыхнувший в промышленной зоне Эль-Мусаффах, уже ликвидирован. Уточняется, что горели три нефтяные цистерны. Агентство Associated Press сообщает, что взрыв также нанёс ущерб трём нефтяным танкерам в Абу-Даби. Помимо этого, пожар начался в помещении международного аэропорта.