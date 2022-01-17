Три человека погибли в ОАЭ при атаке беспилотников на нефтяной объект
Полиция пока не выдвинула версий на тему того, кто мог стоять за нападением, однако ранее ответственность за него взяло на себя мятежное йеменское движение "Ансар Аллах".
© Twitter / TrulyMonica
Drone attack in Abu Dhabi, UAE by Yemen’s Houthi rebels. Two Indians lost their lives. UAE is part of Saudi-led intervention in Yemen Civil War that’s why the attack.pic.twitter.com/36nIpoCi1l— Monica (@TrulyMonica) January 17, 2022
В столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби три человека погибли и шесть пострадали в результате пожара и взрыва на объекте Национальной нефтяной компании (ADNOC), которые произошли после атаки беспилотников.
"В результате инцидента погибли гражданин Пакистана и два гражданина Индии, ещё шесть человек получили травмы лёгкой и средней степени тяжести", — сообщает агентство WAM со ссылкой на полицию.
В настоящее время пожар, вспыхнувший в промышленной зоне Эль-Мусаффах, уже ликвидирован. Уточняется, что горели три нефтяные цистерны. Агентство Associated Press сообщает, что взрыв также нанёс ущерб трём нефтяным танкерам в Абу-Даби. Помимо этого, пожар начался в помещении международного аэропорта.
Полиция пока не выдвинула версий на тему того, кто мог стоять за атакой, однако ранее ответственность за нападение взяло на себя мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы). Оно требовали от Эмиратов отказаться от участия в местном вооружённом конфликте.
Комментариев: 0