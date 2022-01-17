Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил о планах запросить пересмотр контракта с "Газпромом"
Данный вопрос уже обсуждался в октябре минувшего года на переговорах в Санкт-Петербурге, отметил политик. По его словам, некоторые условия договора устарели и не отвечают запросам рынка.
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Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" и российская компания "Газпром" планируют обновить контракт на поставки газа в республику после зимнего периода. Об этом рассказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.
"Мы договорились, что после зимнего периода вернёмся к контракту, чтобы обсудить его обновление, так как некоторые его условия устарели и не отвечают запросам рынка", — сказал он в интервью телеканалу TVR-1.
Как добавил Спыну, данный вопрос уже обсуждался в октябре минувшего года на переговорах в Санкт-Петербурге. По словам вице-премьера, решение о пересмотре договора поддерживают в "Газпроме". Спыну напомнил также, что действующий контракт был подписан ещё в 2006 году и много раз продлевался.
Добавим, что в октябре 2020 года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчёта стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Кроме того, важным условием соглашения является полный расчёт за текущее потребление. Деньги "Молдовагаз" обязался переводить до 20-го числа каждого месяца. Однако из-за стремительного роста стоимости природного газа на бирже и медленного пересмотра тарифов компания не успевает вовремя собирать необходимую сумму. В ноябре прошлого года Кишинёв просрочил платежи и получил уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок топлива через 48 часов.
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