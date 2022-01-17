Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил о планах запросить пересмотр контракта с "Газпромом"

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" и российская компания "Газпром" планируют обновить контракт на поставки газа в республику после зимнего периода. Об этом рассказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.

"Мы договорились, что после зимнего периода вернёмся к контракту, чтобы обсудить его обновление, так как некоторые его условия устарели и не отвечают запросам рынка", — сказал он в интервью телеканалу TVR-1.

Как добавил Спыну, данный вопрос уже обсуждался в октябре минувшего года на переговорах в Санкт-Петербурге. По словам вице-премьера, решение о пересмотре договора поддерживают в "Газпроме". Спыну напомнил также, что действующий контракт был подписан ещё в 2006 году и много раз продлевался.