ВОЗ: Число заразившихся ковидом в мире превысило 325 млн

Количество зафиксированных случаев заражения ковидом превысило отметку в 325 миллионов, а число летальных исходов — 5,53 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, на 18:35 по московскому времени в ВОЗ поступили данные о 326 279 424 заражённых и 5 536 609 умерших. При этом число заболевших за день увеличилось на 2 669 054, а скончавшихся пациентов — на 6916. Согласно данным организации, наибольшее количество подтверждённых случаев заражения зафиксировано в США — 64 720 612. Далее следуют Индия (37 380 253), Бразилия (22 975 723), Великобритания (15 217 284) и Франция (13 819 182). "Рекордсменами" по смертями стали США (843 718), Бразилия (620 971), Индия (486 451), а также Россия (321 990) и Мексика (301 334).