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Мать готова извиниться за "арт-объект" художника Волкова в виде фекалий на Марсовом поле

Женщина сказала, что это всего лишь "язык выражения" творца, а не оскорбление чьих-то чувств.

17 января, 19:02
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CY1hwPYslpi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">11.12gallery</a></p>

Фото © Instagram / 11.12gallery

Мать художника Ивана Волкова, которого ранее задержали за инсталляцию в виде фекалий на Марсовом поле, не увидела в действиях сына ничего предосудительного. Лариса Волкова призналась "Газете.ru", что готова принести извинения, если кого-то оскорбил творческий замысел художника.

"В этом нет ничего, это просто его язык выражения. И это всё, что он может делать, потому что он совершенно свободный художник, который работал в Берлине, делал свои инсталляции, и не было с этим проблем. Он жил в Америке, он получил хорошее образование, закончил Строгановку, он по своей специальности скульптор", объяснила она.

По словам женщины, Волков не знал про захоронения на Марсовом поле, ведь там "нет никаких табличек, там не кладбище". И никакого протеста своей "скульптурой" художник тоже выразить якобы не собирался. Он абсолютно аполитичен, заверила мать задержанного.

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Напомним, Иван Волков был задержан после того, как вылепил из снега фекалии длиной в несколько метров на Марсовом поле в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по статье за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Волкову грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест до трёх месяцев.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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