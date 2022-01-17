Мать готова извиниться за "арт-объект" художника Волкова в виде фекалий на Марсовом поле

Мать художника Ивана Волкова, которого ранее задержали за инсталляцию в виде фекалий на Марсовом поле, не увидела в действиях сына ничего предосудительного. Лариса Волкова призналась "Газете.ru", что готова принести извинения, если кого-то оскорбил творческий замысел художника.

"В этом нет ничего, это просто его язык выражения. И это всё, что он может делать, потому что он совершенно свободный художник, который работал в Берлине, делал свои инсталляции, и не было с этим проблем. Он жил в Америке, он получил хорошее образование, закончил Строгановку, он по своей специальности скульптор", — объяснила она.

По словам женщины, Волков не знал про захоронения на Марсовом поле, ведь там "нет никаких табличек, там не кладбище". И никакого протеста своей "скульптурой" художник тоже выразить якобы не собирался. Он абсолютно аполитичен, заверила мать задержанного.