В финальную тройку также попали Лионель Месси и Мохаммед Салах. Кроме того, FIFA вручила ещё целый ряд призов. Так, лучшим вратарём был назван Эдуар Менди из "Челси", автором лучшего гола признали Эрика Ламелу, в тренерской номинации победу одержал наставник "Челси" Томас Тухель.

"Не могу сказать, что был доволен": Левандовски признался, что был разочарован после церемонии вручения "Золотого мяча"

Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси стал семикратным обладателем "Золотого мяча". Второе место в голосовании занял Роберт Левандовски, третьим стал Жоржиньо, который представляет "Челси" и стал чемпионом Европы в этом году. При этом решение членов жюри вызвало недоумение у целого ряда болельщиков по всему миру, которые были уверены, что мяч получит именно Левандовски.