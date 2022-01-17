Вернул долг за "Золотой мяч": Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии FIFA
Помимо него награды в различных номинациях получили Томас Тухель, Эрик Ламела, Эдуар Менди и другие видные игроки.
Фото © ТАСС / Lukasz Grochala / Newspix via ZUMA Press
Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим игроком 2021 года по версии FIFA.
В финальную тройку также попали Лионель Месси и Мохаммед Салах. Кроме того, FIFA вручила ещё целый ряд призов. Так, лучшим вратарём был назван Эдуар Менди из "Челси", автором лучшего гола признали Эрика Ламелу, в тренерской номинации победу одержал наставник "Челси" Томас Тухель.
В команду года попали вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, защитники Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Давид Алаба ("Реал"), полузащитники Н'Голо Канте, Жоржиньо (оба — "Челси"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), нападающие Лионель Месси (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) и Роберт Левандовски ("Бавария").
"Не могу сказать, что был доволен": Левандовски признался, что был разочарован после церемонии вручения "Золотого мяча"
Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси стал семикратным обладателем "Золотого мяча". Второе место в голосовании занял Роберт Левандовски, третьим стал Жоржиньо, который представляет "Челси" и стал чемпионом Европы в этом году. При этом решение членов жюри вызвало недоумение у целого ряда болельщиков по всему миру, которые были уверены, что мяч получит именно Левандовски.
Комментариев: 0