Глава Минобороны Британии назвал Россию ядерной державой, которой нечего бояться

Россия является ядерной державой, и у неё нет никаких причин бояться НАТО или кого-то ещё. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, выступая в парламенте.

"По численности обычных вооружённых сил Россия занимает первое место среди всех стран Европы. Её история заслуживает гордости... Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы", — отметил он.