Глава Минобороны Британии назвал Россию ядерной державой, которой нечего бояться
Бен Уоллес напомнил, что по численности обычных вооружённых сил она занимает первое место среди всех стран Европы.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото © ТАСС/PA/Ian West
Россия является ядерной державой, и у неё нет никаких причин бояться НАТО или кого-то ещё. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, выступая в парламенте.
"По численности обычных вооружённых сил Россия занимает первое место среди всех стран Европы. Её история заслуживает гордости... Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы", — отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что военный корабль НАТО вошёл в Балтийское море. Причиной рейда стали якобы "агрессивные и непредсказуемые действия России".
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