Сенатор Абрамов: Санкции против банковской системы РФ станут проблемой для их инициаторов

Западным странам невыгодны проблемы в российской банковской системе, так как в работе кредитных организаций зачастую участвует капитал европейских стран и США. Такое мнение высказал замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

"В любом случае наша банковская система устоит, у неё есть определённый запас прочности", — сказал Абрамов в беседе с РИА "Новости".

Сенатор отметил, что санкции против банков РФ станут "проблемой для их инициаторов, поскольку в работе российских кредитных организаций зачастую участвует зарубежный капитал". Принимая во внимание общемировую финансовую систему, введение односторонних рестрикций окажет отрицательное влияние на деятельность зарубежных организаций, считает Абрамов. Также он подчеркнул, что отключение России от SWIFT стало бы "выстрелом в ногу" для европейских стран и США.