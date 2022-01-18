Сенатор Абрамов: Санкции против банковской системы РФ станут проблемой для их инициаторов
Замглавы экономического комитета Совфеда назвал гипотетическое отключение России от системы SWIFT выстрелом в ногу для США и стран Европы.
© ТАСС / Валерий Шарифулин
Западным странам невыгодны проблемы в российской банковской системе, так как в работе кредитных организаций зачастую участвует капитал европейских стран и США. Такое мнение высказал замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
"В любом случае наша банковская система устоит, у неё есть определённый запас прочности", — сказал Абрамов в беседе с РИА "Новости".
Сенатор отметил, что санкции против банков РФ станут "проблемой для их инициаторов, поскольку в работе российских кредитных организаций зачастую участвует зарубежный капитал". Принимая во внимание общемировую финансовую систему, введение односторонних рестрикций окажет отрицательное влияние на деятельность зарубежных организаций, считает Абрамов. Также он подчеркнул, что отключение России от SWIFT стало бы "выстрелом в ногу" для европейских стран и США.
"Видимо, они думали, что возьмут нас "на слабо". Но они понимают, что у нас есть другие запасные варианты. Кроме того, при введении подобных односторонних санкций против России мы будем вынуждены создавать свою альтернативную систему, которая впоследствии создаст им конкуренцию", — заключил член Совфеда.
Ранее газета Das Handelsblatt узнала о решении США и Европы не отключать Россию от системы SWIFT. Однако представитель Белого дома допустил, что такие санкции могут быть введены.
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