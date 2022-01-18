Глава "Роскосмоса" Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из "Маугли": Подходите ближе
Так он прокомментировал заявление генсека альянса Йенса Столтенберга, который объяснил расширение НАТО стремлением "сдерживать Россию".
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин © ТАСС / Сергей Савостьянов
Глава госкорпорации "Роскосмос", бывший постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин сравнил Североатлантический альянс с бандерлогами, которые стали в сказке о Маугли жертвой удава Каа. Заявление на эту тему он опубликовал в своём телеграм-канале.
"Столтенберг назвал причину расширения НАТО на восток. Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе", — написал Рогозин.
К своему посту он прикрепил отрывок из советского мультфильма "Маугли", где удав Каа гипнотизирует похитивших Маугли бандерлогов, чтобы затем съесть их. Известная фраза Каа: "Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!"
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объяснил расширение НАТО стремлением "сдерживать Россию". По его словам, рекордное по своим объёмам расширение блока началось в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Столтенберг отметил, что альянс уже развил активность до уровня, превышающего мощности НАТО на момент окончания холодной войны.
Комментариев: 0