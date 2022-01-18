Глава "Роскосмоса" Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из "Маугли": Подходите ближе

Глава госкорпорации "Роскосмос", бывший постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин сравнил Североатлантический альянс с бандерлогами, которые стали в сказке о Маугли жертвой удава Каа. Заявление на эту тему он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Столтенберг назвал причину расширения НАТО на восток. Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе", — написал Рогозин.

К своему посту он прикрепил отрывок из советского мультфильма "Маугли", где удав Каа гипнотизирует похитивших Маугли бандерлогов, чтобы затем съесть их. Известная фраза Каа: "Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!"