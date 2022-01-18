Жозеп Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по европейской безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ему поручено представлять Евросоюз на всех переговорах по структуре европейской безопасности.

"Министры [обороны и МИД Евросоюза] договорились предоставить полную поддержку верховному представителю ЕС как координатору и представителю ЕС как единого игрока в этом процессе", — говорится в заявлении Борреля.

Также он подчеркнул, что для Евросоюза важно выступать с общих позиций. По словам Борреля, министры стран сообщества подтвердили, что ЕС "находится у водораздела" и "проходит проверку как политический игрок, а не как 27 отдельных" государств.