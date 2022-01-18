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Жозеп Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по европейской безопасности

По словам дипломата, министры обороны и главы МИД стран Евросоюза договорились предоставить ему полную поддержку.

17 января, 23:16
<p>Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. © ТАСС / EPA</p>

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. © ТАСС / EPA

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ему поручено представлять Евросоюз на всех переговорах по структуре европейской безопасности.

"Министры [обороны и МИД Евросоюза] договорились предоставить полную поддержку верховному представителю ЕС как координатору и представителю ЕС как единого игрока в этом процессе", — говорится в заявлении Борреля.

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Также он подчеркнул, что для Евросоюза важно выступать с общих позиций. По словам Борреля, министры стран сообщества подтвердили, что ЕС "находится у водораздела" и "проходит проверку как политический игрок, а не как 27 отдельных" государств.

Ранее Боррель заявил о планах Евросоюза активно участвовать во всех переговорах РФ и Запада. Он отметил, что Брюссель будет представлен на всех будущих консультациях.

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Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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