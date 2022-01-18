"Этот день для зелёного неподобства станет началом конца": Порошенко выступил с победной речью после решения суда перенести заседание
По словам экс-президента Украины, механизм властей перестал действовать, "люди отказываются выполнять их приказы". Политик добавил, что ждёт своих сторонников у здания Печерского суда 19 января.
Порошенко выступил с победной речью после решения суда перенести заседание © t.me/KlymenkoTime
Порошенко выступил с победной речью после решения суда перенести заседание © t.me/stranaua
Экс-президент Украины Пётр Порошенко вышел из здания суда, решившего перенести заседание об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене на 19 января. На крыльце бывшего президента Незалежной встретили его сторонники, перед которым он произнёс пафосную речь.
"Слушайте, какие мы с вами крутые! Мы им показали, что мы Украину любим больше всего. Они испугались. Сегодняшний день, 17 января, для этого зелёного неподобства станет началом конца. Сегодня, когда они пытались арестовать пятого президента, что-то пошло не так. Механизм перестал действовать. На сегодня у них пока этот сценарий сорвался. У них пока люди отказываются выполнять их приказы", — приводит слова Порошенко издание "Страна".
Экс-лидер Незалежной добавил, что ждёт своих сторонников у здания Печерского суда 19 января.
20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд. Обвинение просило арестовать экс-президента Украины на два месяца либо отпустить под залог в размере одного миллиарда гривен, однако суд не смог принять решение и перенёс заседание на среду.
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