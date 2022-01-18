Экс-президент Украины Пётр Порошенко вышел из здания суда, решившего перенести заседание об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене на 19 января. На крыльце бывшего президента Незалежной встретили его сторонники, перед которым он произнёс пафосную речь.

"Слушайте, какие мы с вами крутые! Мы им показали, что мы Украину любим больше всего. Они испугались. Сегодняшний день, 17 января, для этого зелёного неподобства станет началом конца. Сегодня, когда они пытались арестовать пятого президента, что-то пошло не так. Механизм перестал действовать. На сегодня у них пока этот сценарий сорвался. У них пока люди отказываются выполнять их приказы", — приводит слова Порошенко издание "Страна".