В России стартовала продажа путёвок в рамках пятого этапа туристического кешбэка

Ростуризм с 18 января запустил пятый этап туристического кешбэка за путешествия по стране: приобрести туры в рамках госпрограммы, направленной на поддержку внутреннего туризма, можно до 12 апреля, а отправиться в поездку по 30 апреля включительно. При этом поехать в круиз можно будет с начала навигации и по 1 июня.

По условиям программы тур должен быть оплачен картой "Мир". Сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путёвок. Как уточняли ранее в Ростуризме, в программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей.