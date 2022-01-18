В России стартовала продажа путёвок в рамках пятого этапа туристического кешбэка
Для туристов подготовлено более двух миллионов разнообразных предложений от 662 операторов.
© Pixabay
Ростуризм с 18 января запустил пятый этап туристического кешбэка за путешествия по стране: приобрести туры в рамках госпрограммы, направленной на поддержку внутреннего туризма, можно до 12 апреля, а отправиться в поездку по 30 апреля включительно. При этом поехать в круиз можно будет с начала навигации и по 1 июня.
По условиям программы тур должен быть оплачен картой "Мир". Сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путёвок. Как уточняли ранее в Ростуризме, в программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей.
Всего туристам доступно более двух миллионов предложений от 662 туроператоров. Выбор можно сделать на сайте мирпутешествий.рф или на сайтах партнёров программы.
Напомним, первый этап программы туристического кешбэка начался в 2020 году. Такой возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре 2020 года, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы. Третий этап начался в марте 2021 года, а четвёртый Ростуризм запустил 16 июня. Изначально срок был рассчитан до 31 августа, но позже его продлили до 14 сентября.
Комментариев: 0