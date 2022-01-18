Грозивший направить на Россию ракеты украинский чиновник Арестович уволился со всех постов

Известный своими эпатажными заявлениями Алексей Арестович ушёл с поста внештатного советника главы Офиса президента Украины и представителя делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает Четвёртый канал.

"По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет", — говорится в сообщении, опубликованном на странице телеканала в "Фейсбуке".

При этом Арестович подчеркнул, что "информация пока не официальная" и ушёл он по "личным причинам".

"В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать, — "забюрократиться", — заявлял Арестович 14 января в YouTube-программе "Романенко. Беседы", отмечая своё недовольство нынешней властью.