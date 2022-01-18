Грозивший направить на Россию ракеты украинский чиновник Арестович уволился со всех постов
За несколько дней до этого он жаловался на руководство страны, отмечая, что Киев сам себе "нанёс большой удар по яйцам".
Алексей Арестович © Facebook / Алексей Арестович
Известный своими эпатажными заявлениями Алексей Арестович ушёл с поста внештатного советника главы Офиса президента Украины и представителя делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает Четвёртый канал.
"По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет", — говорится в сообщении, опубликованном на странице телеканала в "Фейсбуке".
При этом Арестович подчеркнул, что "информация пока не официальная" и ушёл он по "личным причинам".
"В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать, — "забюрократиться", — заявлял Арестович 14 января в YouTube-программе "Романенко. Беседы", отмечая своё недовольство нынешней властью.
Арестович работал в делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе с октября 2020 года, а должность внештатного советника главы Офиса президента Украины занимал с декабря того же года.
Алексей Арестович неоднократно оказывался в центре скандалов из-за своих провокационных заявлений. В частности, он утверждал, что украинцы "придумали" РФ и СССР, грозил России терактами в случае войны и ракетами, а также предлагал переименовать Украину в Русь-Украину, чтобы отобрать у РФ бренд "русских".
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