Sky News Arabia: Арабская коалиция начинает бомбардировки столицы Йемена Саны
Уточняется, что данное решение принято в ответ на удары шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) по территории Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Последствия авиаударов ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией в столице Йемена Сане (архив) © ТАСС / EPA
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Уточняется, что данное решение принято в ответ на удары шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) по территории Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).
"Военно-воздушные силы коалиции проводят круглосуточную операцию в небе над Саной… Призываем мирных жителей для их безопасности держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов", — говорится в заявлении коалиции.
Там отметили, что штурмовики F-15 уже уничтожили пусковые установки баллистических ракет, которые использовались для удара по ОАЭ. Коалиция обосновала операцию "угрозой и военной необходимостью". Утверждается, что атаки направлены на "лидеров террористов".
В свою очередь подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что в результате атак на Сану, по предварительным данным, погибли четыре человека, ещё пять пострадали.
Напомним, ранее йеменские повстанцы заявили об атаке по территории ОАЭ. До этого они требовали от Эмиратов отказаться от участия в местном вооружённом конфликте.
Комментариев: 0