Sky News Arabia: Арабская коалиция начинает бомбардировки столицы Йемена Саны

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Уточняется, что данное решение принято в ответ на удары шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) по территории Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Военно-воздушные силы коалиции проводят круглосуточную операцию в небе над Саной… Призываем мирных жителей для их безопасности держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов", — говорится в заявлении коалиции.

Там отметили, что штурмовики F-15 уже уничтожили пусковые установки баллистических ракет, которые использовались для удара по ОАЭ. Коалиция обосновала операцию "угрозой и военной необходимостью". Утверждается, что атаки направлены на "лидеров террористов".

В свою очередь подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что в результате атак на Сану, по предварительным данным, погибли четыре человека, ещё пять пострадали.