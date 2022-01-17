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В Дагестане выявили первый случай заражения "омикроном"

Новый штамм обнаружен у 38-летнего жителя республики. Информация о его пребывании в других регионах и за границей уточняется.

17 января, 20:55

© Pixabay

Первый случай заражения новым штаммом ковида "омикрон" зарегистрирован в Дагестане. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В Республике Дагестан зарегистрирован первый лабораторно подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом "омикрон", у 38-летнего жителя", — сказано в сообщении ведомства.

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Обнаружение омикрон-штамма подтверждено по результатам секвенирования в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте Роспотребнадзора. В очаге проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, информация о пребывании заболевшего за пределами Дагестана, в том числе за границей, уточняется.

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Ранее в Швеции зафиксировали новую мутацию "омикрона", которая называется BA.2. Официально этот вариант ковида зарегистрирован у трёх человек. Однако эксперты не исключают, что число заражений может быть намного больше.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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