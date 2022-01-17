В Дагестане выявили первый случай заражения "омикроном"

Первый случай заражения новым штаммом ковида "омикрон" зарегистрирован в Дагестане. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В Республике Дагестан зарегистрирован первый лабораторно подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом "омикрон", у 38-летнего жителя", — сказано в сообщении ведомства.

Обнаружение омикрон-штамма подтверждено по результатам секвенирования в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте Роспотребнадзора. В очаге проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, информация о пребывании заболевшего за пределами Дагестана, в том числе за границей, уточняется.