В Финляндии создали сверхбыстрый тестер, определяющий ковид за 45 секунд
По словам разработчиков, человеку достаточно один раз выдохнуть в прибор — и менее чем за минуту будет готов результат.
© Pixabay
Финская компания Deep Sensing Algorithms получила общеевропейский медицинский сертификат на тестер, определяющий коронавирус из выдыхаемого человеком воздуха за 45 секунд. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.
Отмечается, что аппарат по форме и функционалу похож на алкотестер.
"Финская компания по производству медицинского оборудования Deep Sensing Algorithms Ltd завершила разработку первой в мире технологии сверхбыстрого обнаружения CoViD-19. Изобретение DSA BreathPass, дающее результат менее чем за минуту, теперь имеет общеевропейский медицинский сертификат и доступно для доставки", — говорится в сообщении.
По словам разработчиков, прибор прост в эксплуатации: человеку достаточно один раз выдохнуть — и через 45 секунд будет готов результат. Следующий анализ можно проводить через две минуты. Как уточняется, новинка уже вызвала интерес как в Финляндии, так и за рубежом, например, протестировать девайс готовы многие аэропорты мира.
Ранее в Швеции зафиксировали новую мутацию "омикрона" BA.2. Официально этот вариант ковида зарегистрирован у трёх человек. Однако эксперты не исключают, что число заражений может быть намного больше.
Лента новостей
Анкета экс-президента Порошенко исчезла из базы разыскиваемых лиц МВД Украины
сегодня в 20:26
Наложенные Россией оборотные штрафы на Google и Meta составили 5% от их годового дохода
сегодня в 20:14
"Я тебе сейчас дам": Мать руками и ногами избила маленького сына в подъезде дома в Нижегородской области
сегодня в 20:03
Комментариев: 0