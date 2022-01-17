В Финляндии создали сверхбыстрый тестер, определяющий ковид за 45 секунд

Финская компания Deep Sensing Algorithms получила общеевропейский медицинский сертификат на тестер, определяющий коронавирус из выдыхаемого человеком воздуха за 45 секунд. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.

Отмечается, что аппарат по форме и функционалу похож на алкотестер.

"Финская компания по производству медицинского оборудования Deep Sensing Algorithms Ltd завершила разработку первой в мире технологии сверхбыстрого обнаружения CoViD-19. Изобретение DSA BreathPass, дающее результат менее чем за минуту, теперь имеет общеевропейский медицинский сертификат и доступно для доставки", — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, прибор прост в эксплуатации: человеку достаточно один раз выдохнуть — и через 45 секунд будет готов результат. Следующий анализ можно проводить через две минуты. Как уточняется, новинка уже вызвала интерес как в Финляндии, так и за рубежом, например, протестировать девайс готовы многие аэропорты мира.