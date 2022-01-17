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В Финляндии создали сверхбыстрый тестер, определяющий ковид за 45 секунд

По словам разработчиков, человеку достаточно один раз выдохнуть в прибор — и менее чем за минуту будет готов результат.

17 января, 20:30

© Pixabay

Финская компания Deep Sensing Algorithms получила общеевропейский медицинский сертификат на тестер, определяющий коронавирус из выдыхаемого человеком воздуха за 45 секунд. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.

Отмечается, что аппарат по форме и функционалу похож на алкотестер.

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"Финская компания по производству медицинского оборудования Deep Sensing Algorithms Ltd завершила разработку первой в мире технологии сверхбыстрого обнаружения CoViD-19. Изобретение DSA BreathPass, дающее результат менее чем за минуту, теперь имеет общеевропейский медицинский сертификат и доступно для доставки", — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, прибор прост в эксплуатации: человеку достаточно один раз выдохнуть — и через 45 секунд будет готов результат. Следующий анализ можно проводить через две минуты. Как уточняется, новинка уже вызвала интерес как в Финляндии, так и за рубежом, например, протестировать девайс готовы многие аэропорты мира.

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Ранее в Швеции зафиксировали новую мутацию "омикрона" BA.2. Официально этот вариант ковида зарегистрирован у трёх человек. Однако эксперты не исключают, что число заражений может быть намного больше.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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