Наложенные Россией оборотные штрафы на Google и Meta составили 5% от их годового дохода

Многомиллиардные штрафы, которые российский суд наложил на компании Google и Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp), составили 5% от их годового дохода. Это следует из опубликованных текстов решений.

Согласно расчётам суда, Google заработал 144,4 млрд рублей, а Meta — 39,8 млрд. За какой именно год эти показатели, в решении не уточняется. В обоих постановлениях суд пришёл к выводу о необходимости оштрафовать компании на 5% от совокупного дохода.