Наложенные Россией оборотные штрафы на Google и Meta составили 5% от их годового дохода
В декабре суд оштрафовал Google более чем на 7,2 млрд рублей, а Meta — на 1,9 млрд. Причиной стало систематическое неудаление запрещённой в РФ информации.
Логотип Google © Pixabay
Многомиллиардные штрафы, которые российский суд наложил на компании Google и Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp), составили 5% от их годового дохода. Это следует из опубликованных текстов решений.
Согласно расчётам суда, Google заработал 144,4 млрд рублей, а Meta — 39,8 млрд. За какой именно год эти показатели, в решении не уточняется. В обоих постановлениях суд пришёл к выводу о необходимости оштрафовать компании на 5% от совокупного дохода.
Напомним, в декабре мировой суд в Москве назначил компании Google оборотный штраф в размере более чем 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации. В Google заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги. Оборотный штраф в размере 1,9 миллиарда рублей за те же нарушения получила и компания Meta (Facebook).
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