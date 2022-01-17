"Я тебе сейчас дам": Мать руками и ногами избила маленького сына в подъезде дома в Нижегородской области
Произошедшее попало на видео. После удара в живот малыш упал на ступеньки и заплакал. При этом женщина называла его тварью. Следственный комитет начал проверку.
Горе-мать жестоко избила собственного сына в подъезде в Нижегородской области © SHOT
Горе-мать жестоко избила собственного сына в подъезде в Нижегородской области. Видео © SHOT
В Нижегородской области мать избила сына в подъезде жилого дома. Видео с моментом инцидента, который произошёл в посёлке Юганец, опубликовал телеграм-канал SHOT.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как женщина бьёт ребёнка рукой по голове, а затем ногой в живот. Малыш падает на ступеньки и плачет. Женщина при этом сопровождает избиение нецензурной бранью и называет сына тварью из-за того, что он не хочет идти домой.
Телеграм-канал "Нижний № 1" сообщает, что женщина является многодетной матерью. Ребёнок, которого она с таким остервенением бьёт, — её средний сын, ему семь лет. Помимо него, у женщины есть две маленькие дочери — одна совсем кроха, младенец, второй — 3 года. Ещё одна — старшая дочь уже съехала из дома и живёт отдельно.
Также отмечается, что в квартире женщины ежедневно проходят пьянки, на которые неоднократно жаловались соседи. Однако запуганный сын боялся что-то сказать против матери. По факту избиения малыша СК начал проверку.
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