Горе-мать жестоко избила собственного сына в подъезде в Нижегородской области. Видео © SHOT

В Нижегородской области мать избила сына в подъезде жилого дома. Видео с моментом инцидента, который произошёл в посёлке Юганец, опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как женщина бьёт ребёнка рукой по голове, а затем ногой в живот. Малыш падает на ступеньки и плачет. Женщина при этом сопровождает избиение нецензурной бранью и называет сына тварью из-за того, что он не хочет идти домой.

Телеграм-канал "Нижний № 1" сообщает, что женщина является многодетной матерью. Ребёнок, которого она с таким остервенением бьёт, — её средний сын, ему семь лет. Помимо него, у женщины есть две маленькие дочери — одна совсем кроха, младенец, второй — 3 года. Ещё одна — старшая дочь уже съехала из дома и живёт отдельно.