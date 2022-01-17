Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрос ФРГ к Нидерландам об увеличении объёмов поставок газа на текущий и следующий годы в размере 1,1 млрд кубометров.

"Голландцы, конечно, удивились такой… назовём это "позиции" немецких соседей. В том числе и по той причине, что сам Берлин выступает сейчас против разработки нидерландцами новых газовых месторождений в Северном море", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Захарова добавила, что ранее в прессу утекло письмо занимавшего на тот момент пост министра экономики Нидерландов Стефа Блока германскому коллеге Роберту Хабеку. Как следует из сообщений, в Гааге намекнули Берлину пойти "проверить, какие меры может предпринять сама Германия, чтобы ограничить потребление газа до предельного уровня", отметила Захарова. Параллельно с этим глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев заявила, что газопровод "Северный поток – 2" "пока не соответствует европейскому законодательству".