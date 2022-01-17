"Страдаем, но не просто так": Представитель МИД Захарова оценила запрос ФРГ к Нидерландам об увеличении поставок газа
По словам дипломата, голландцы удивились этой "позиции" немецких соседей, в том числе и по той причине, что сам Берлин выступает против разработки новых газовых месторождений в Северном море.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. © ТАСС / Михаил Метцель
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрос ФРГ к Нидерландам об увеличении объёмов поставок газа на текущий и следующий годы в размере 1,1 млрд кубометров.
"Голландцы, конечно, удивились такой… назовём это "позиции" немецких соседей. В том числе и по той причине, что сам Берлин выступает сейчас против разработки нидерландцами новых газовых месторождений в Северном море", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Захарова добавила, что ранее в прессу утекло письмо занимавшего на тот момент пост министра экономики Нидерландов Стефа Блока германскому коллеге Роберту Хабеку. Как следует из сообщений, в Гааге намекнули Берлину пойти "проверить, какие меры может предпринять сама Германия, чтобы ограничить потребление газа до предельного уровня", отметила Захарова. Параллельно с этим глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев заявила, что газопровод "Северный поток – 2" "пока не соответствует европейскому законодательству".
"Так сказать, страдаем, но не просто так, а в связи с более чем принципиальными соображениями. К вопросу о западных "ценностях" и "единстве", а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там", — заключила представитель МИД РФ.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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