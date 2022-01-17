Главный тренер сборной России по хоккею Жамнов сдал положительный тест на ковид

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не прибыл в расположение команды и пропустит начало сборов в рамках подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине из-за положительного теста на ковид. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе национальной команды.

Сборная России в понедельник, 17 января, собралась в Москве, где начнёт подготовку к Играм. Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Российская команда, действующий олимпийский чемпион, сыграет в группе с Чехией, Швейцарией и Данией.

"Алексей Жамнов на данный момент находится дома. Он, как и все тренеры сборной, регулярно сдавал тесты на коронавирус. Два последних, взятых с незначительной разницей во времени, показали разные результаты — один положительный, а второй — отрицательный. В связи с этим медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведёт дома. Врачи команды будут наблюдать за клинической картиной", — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что Жамнов в данный момент чувствует себя хорошо, никаких симптомов заболевания у него нет.

"Но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой было принято решение избежать любых рисков. Главный тренер присоединится к команде на сборах после того, как будет исключена любая вероятность заболевания, в том числе сезонных гриппа и ОРВИ. До этого времени Алексей Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи", — подчеркнули в пресс-службе.