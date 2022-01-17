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Анкета экс-президента Порошенко исчезла из базы разыскиваемых лиц МВД Украины

Профайл бывшего лидера Незалежной больше не появляется на сайте министерства при вводе его фамилии, имени и отчества.

17 января, 20:26
<p>Бывший президент Украины Пётр Порошенко © ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO</p>

Бывший президент Украины Пётр Порошенко © ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Имя экс-президента Украины Петра Порошенко исчезло из списка лиц, которые находятся во внутригосударственном розыске. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД страны.

Напомним, ранее анкету бывшего лидера Незалежной обнаружили в базе министерства. В качестве даты "исчезновения" Порошенко указывалось 24 декабря 2021 года. Это день, когда судья вынес постановление о его задержании для привода в суд. Однако сейчас по запросу "Порошенко Пётр Алексеевич" его профайл не появляется.

Политолог Войко: Порошенко просто так не покинет большую политику

Политолог Войко: Порошенко просто так не покинет большую политику

20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд. К настоящему моменту заседание по его делу продолжается. Обвинение просит арестовать экс-президента Украины на два месяца либо отпустить под залог в размере одного миллиарда гривен.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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