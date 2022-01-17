Анкета экс-президента Порошенко исчезла из базы разыскиваемых лиц МВД Украины

Имя экс-президента Украины Петра Порошенко исчезло из списка лиц, которые находятся во внутригосударственном розыске. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД страны.

Напомним, ранее анкету бывшего лидера Незалежной обнаружили в базе министерства. В качестве даты "исчезновения" Порошенко указывалось 24 декабря 2021 года. Это день, когда судья вынес постановление о его задержании для привода в суд. Однако сейчас по запросу "Порошенко Пётр Алексеевич" его профайл не появляется.