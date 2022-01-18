Зеленский и глава МИД ФРГ Бербок выразили надежду на скорый саммит в "нормандском формате"
Также глава Незалежной обсудил с немецким министром вопросы укрепления "энергетической безопасности Украины", "европейскую и евроатлантическую интеграцию" страны.
Президент Украины Владимир Зеленский © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Незалежной и выразили надежду, что вскоре удастся организовать саммит в "нормандском формате". Об этом по итогам встречи сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
"Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению Минских договорённостей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в "нормандском формате", — говорится в сообщении офиса Зеленского.
Также лидер Незалежной обсудил с немецким министром вопросы укрепления "энергетической безопасности Украины", "европейскую и евроатлантическую интеграцию" страны.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров исключил принятие плана "Б" для Украины взамен Минским соглашениям. Руководитель министерства отметил, что Киев обязан досконально выполнять договорённости. В свою очередь замглавы МИД Александр Грушко заявил, что нужно принудить власти Украины к безусловному выполнению Минских соглашений. Только в этом случае, как указал дипломат, не будет "никакой угрозы ни безопасности Украины, ни её территориальной целостности".
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