Зеленский и глава МИД ФРГ Бербок выразили надежду на скорый саммит в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Незалежной и выразили надежду, что вскоре удастся организовать саммит в "нормандском формате". Об этом по итогам встречи сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

"Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению Минских договорённостей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в "нормандском формате", — говорится в сообщении офиса Зеленского.

Также лидер Незалежной обсудил с немецким министром вопросы укрепления "энергетической безопасности Украины", "европейскую и евроатлантическую интеграцию" страны.