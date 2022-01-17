Глава дипломатии Евросоюза Боррель исключил превентивные санкции против России
При этом он отметил, что "в случае агрессии против Украины ЕС будет готов принять меры".
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. © ТАСС / EPA
Евросоюз не намерен вводить превентивные санкции против России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Никто никогда не говорил о превентивных санкциях в отношении России", — сказал Боррель, отвечая на вопросы членов комиссии Европарламента по иностранным делам.
При этом дипломат отметил, что "в случае агрессии против Украины ЕС будет готов принять меры".
Ранее газета Das Handelsblatt узнала о решении США и Европы не отключать Россию от системы SWIFT. Однако представитель Белого дома допустил, что такие санкции могут быть введены.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря глава РФ в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом призвал не перекладывать на "плечи" России ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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