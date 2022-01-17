Глава дипломатии Евросоюза Боррель исключил превентивные санкции против России

Евросоюз не намерен вводить превентивные санкции против России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Никто никогда не говорил о превентивных санкциях в отношении России", — сказал Боррель, отвечая на вопросы членов комиссии Европарламента по иностранным делам.