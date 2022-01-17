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Глава дипломатии Евросоюза Боррель исключил превентивные санкции против России

При этом он отметил, что "в случае агрессии против Украины ЕС будет готов принять меры".

17 января, 20:41

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. © ТАСС / EPA

Евросоюз не намерен вводить превентивные санкции против России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Никто никогда не говорил о превентивных санкциях в отношении России", — сказал Боррель, отвечая на вопросы членов комиссии Европарламента по иностранным делам.

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При этом дипломат отметил, что "в случае агрессии против Украины ЕС будет готов принять меры".

Ранее газета Das Handelsblatt узнала о решении США и Европы не отключать Россию от системы SWIFT. Однако представитель Белого дома допустил, что такие санкции могут быть введены.

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Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря глава РФ в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом призвал не перекладывать на "плечи" России ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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