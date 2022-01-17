Премьер Эстонии Каллас назвала предложения РФ по гарантиям безопасности ловушкой для НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия якобы "расставила ловушку" странам НАТО своими предложениями по гарантиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

"Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство", — заявила Каллас.