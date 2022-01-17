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Премьер Эстонии Каллас назвала предложения РФ по гарантиям безопасности ловушкой для НАТО

По её словам, Москва якобы задумала "разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки".

17 января, 20:34

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото © ТАСС / EPA

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия якобы "расставила ловушку" странам НАТО своими предложениями по гарантиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

"Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство", заявила Каллас.

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Она добавила, что "военная угроза России в адрес Украины нарастает" и есть повод быть готовыми "к расширению агрессии". По словам Каллас, союзники должны быть готовы "реагировать очень быстро", чтобы предотвратить эскалацию.

Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря глава РФ в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом призвал не перекладывать на "плечи" России ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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