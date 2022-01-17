Печерский суд Киева перенёс на 19 января заседание по избранию меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева перенёс на 19 января заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил судья после того, как вышел из совещательной комнаты, где находился около пяти часов.

Заседание состоится в среду и начнётся в 14:00 по местному времени (13:00 мск).

Напомним, политика, которого сегодня задержали в аэропорту сразу по прилёте в Киев, подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Прокуроры просили суд арестовать Порошенко с миллиардным залогом и обязательством сдать паспорта, чтобы у него не было возможности скрыться от следствия.