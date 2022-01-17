Печерский суд Киева перенёс на 19 января заседание по избранию меры пресечения Порошенко
Такое решение огласил судья после того, как вышел из совещательной комнаты, где находился пять часов.
© Facebook.com / Петро Порошенко
Печерский районный суд Киева перенёс на 19 января заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил судья после того, как вышел из совещательной комнаты, где находился около пяти часов.
Заседание состоится в среду и начнётся в 14:00 по местному времени (13:00 мск).
Напомним, политика, которого сегодня задержали в аэропорту сразу по прилёте в Киев, подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Прокуроры просили суд арестовать Порошенко с миллиардным залогом и обязательством сдать паспорта, чтобы у него не было возможности скрыться от следствия.
В течение дня под окнами суда сторонники Порошенко проводили митинг. А как только ко входу подогнали автозак, активисты бросились блокировать выезды c прилегающей к суду территории. Высказывалось мнение, что они планируют повторить сценарий 2017 года, когда сторонникам Михаила Саакашвили удалось отбить его от спецназа СБУ.
Как сообщал Лайф, Порошенко предъявили обвинение в госизмене ещё в декабре, но экс-президент спешно покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку в суд.
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