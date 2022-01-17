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Печерский суд Киева перенёс на 19 января заседание по избранию меры пресечения Порошенко

Такое решение огласил судья после того, как вышел из совещательной комнаты, где находился пять часов.

17 января, 20:42

© Facebook.com / Петро Порошенко

Печерский районный суд Киева перенёс на 19 января заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил судья после того, как вышел из совещательной комнаты, где находился около пяти часов.

Заседание состоится в среду и начнётся в 14:00 по местному времени (13:00 мск).

Напомним, политика, которого сегодня задержали в аэропорту сразу по прилёте в Киев, подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Прокуроры просили суд арестовать Порошенко с миллиардным залогом и обязательством сдать паспорта, чтобы у него не было возможности скрыться от следствия.

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В течение дня под окнами суда сторонники Порошенко проводили митинг. А как только ко входу подогнали автозак, активисты бросились блокировать выезды c прилегающей к суду территории. Высказывалось мнение, что они планируют повторить сценарий 2017 года, когда сторонникам Михаила Саакашвили удалось отбить его от спецназа СБУ.

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Как сообщал Лайф, Порошенко предъявили обвинение в госизмене ещё в декабре, но экс-президент спешно покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку в суд.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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