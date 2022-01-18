Боррель заявил о согласии ЕС пересмотреть европейскую структуру безопасности
Он отметил, что с 70-х годов прошлого века "многое изменилось — к примеру, СССР более не существует".
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / АР
ЕС согласен с тем, что европейскую структуру безопасности стоит пересматривать, но надо менять повестку переговоров и увеличивать число их участников. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам.
"24 января у нас запланировано следующее заседание Совета министров иностранных дел ЕС, с сегодняшнего дня мы будем готовить свои предложения. У нас должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности", — сообщил Боррель.
Он отметил, что с 70-х годов прошлого века "многое изменилось, в том числе то, что касается архитектуры безопасности Европы: к примеру, СССР более не существует". По словам Борреля, "пересмотр архитектуры безопасности — это не безумная идея".
"Если речь идёт об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности", — заключил дипломат.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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