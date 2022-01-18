Боррель заявил о согласии ЕС пересмотреть европейскую структуру безопасности

ЕС согласен с тем, что европейскую структуру безопасности стоит пересматривать, но надо менять повестку переговоров и увеличивать число их участников. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам.

"24 января у нас запланировано следующее заседание Совета министров иностранных дел ЕС, с сегодняшнего дня мы будем готовить свои предложения. У нас должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности", — сообщил Боррель.

Он отметил, что с 70-х годов прошлого века "многое изменилось, в том числе то, что касается архитектуры безопасности Европы: к примеру, СССР более не существует". По словам Борреля, "пересмотр архитектуры безопасности — это не безумная идея".