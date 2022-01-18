ЦТАК: КНДР провела 17 января испытания двух тактических управляемых ракет
В Пхеньяне отметили, что снаряды точно поразили островную цель в Японском море.
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В КНДР заявили, что 17 января провели испытательный пуск двух тактических управляемых ракет. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Две тактические управляемые ракеты, запущенные в западной части КНДР, точно поразили островную цель в Восточно-Корейском море (Японское море. — Прим. Лайфа)", — сказано в сообщении ЦТАК.
Накануне сообщалось, что в понедельник, 17 января, Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. Этот запуск стал уже четвёртым с начала года. Первые три состоялись 5, 11 и 14 января. Ранее постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет. Пхеньян в ответ пригрозил Вашингтону жёсткими мерами.
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