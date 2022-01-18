В Подмосковье задержанный погиб при пожаре в отделе полиции из-за сломанного ключа
Инцидент произошёл 1 января. 30-летнего мужчину задержали после избиения женщины в Реутове.
© ТАСС / Антон Новодережкин
В Подмосковье 30-летний мужчина погиб при пожаре в отделе полиции. По данному происшествию следователи по городу Балашиха возбудили уголовное дело о халатности, сообщается на сайте СУ СКР по Московской области.
"По данным следствия, 1 января 2022 года из правоохранительных органов поступило сообщение о том, что после тушения пожара в ТПП "Южный" МУ МВД России "Балашихинское" в специальном помещении для задержанных было обнаружено тело 30-летнего мужчины без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские почувствовали запах гари и попытались спасти мужчину, однако открыть дверь в камеру не смогли из-за сломавшегося ключа. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изучили документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование дела продолжается.
В ГУ МВД РФ по Подмосковью сообщили, что задержанный был доставлен в полицию из-за избиения женщины на Юбилейном проспекте в Реутове.
Ранее в Забайкалье сотрудник ГИБДД поскользнулся во время погони и случайно застрелил водителя. В отношении стража порядка возбуждено уголовное дело. На время следствия его отстранили от службы. Погибшим оказался ранее судимый 34-летний мужчина.
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