В Подмосковье задержанный погиб при пожаре в отделе полиции из-за сломанного ключа

В Подмосковье 30-летний мужчина погиб при пожаре в отделе полиции. По данному происшествию следователи по городу Балашиха возбудили уголовное дело о халатности, сообщается на сайте СУ СКР по Московской области.

"По данным следствия, 1 января 2022 года из правоохранительных органов поступило сообщение о том, что после тушения пожара в ТПП "Южный" МУ МВД России "Балашихинское" в специальном помещении для задержанных было обнаружено тело 30-летнего мужчины без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские почувствовали запах гари и попытались спасти мужчину, однако открыть дверь в камеру не смогли из-за сломавшегося ключа. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изучили документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование дела продолжается.

В ГУ МВД РФ по Подмосковью сообщили, что задержанный был доставлен в полицию из-за избиения женщины на Юбилейном проспекте в Реутове.