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В Подмосковье задержанный погиб при пожаре в отделе полиции из-за сломанного ключа

Инцидент произошёл 1 января. 30-летнего мужчину задержали после избиения женщины в Реутове.

17 января, 23:07

© ТАСС / Антон Новодережкин

В Подмосковье 30-летний мужчина погиб при пожаре в отделе полиции. По данному происшествию следователи по городу Балашиха возбудили уголовное дело о халатности, сообщается на сайте СУ СКР по Московской области.

"По данным следствия, 1 января 2022 года из правоохранительных органов поступило сообщение о том, что после тушения пожара в ТПП "Южный" МУ МВД России "Балашихинское" в специальном помещении для задержанных было обнаружено тело 30-летнего мужчины без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что полицейские почувствовали запах гари и попытались спасти мужчину, однако открыть дверь в камеру не смогли из-за сломавшегося ключа. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изучили документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование дела продолжается.

В ГУ МВД РФ по Подмосковью сообщили, что задержанный был доставлен в полицию из-за избиения женщины на Юбилейном проспекте в Реутове.

Ранее в Забайкалье сотрудник ГИБДД поскользнулся во время погони и случайно застрелил водителя. В отношении стража порядка возбуждено уголовное дело. На время следствия его отстранили от службы. Погибшим оказался ранее судимый 34-летний мужчина.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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