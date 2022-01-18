Президент Украины Зеленский попросил пересмотреть положения воинского учёта для женщин
Это произошло после того, как петиция за отмену закона набрала необходимое для её рассмотрения число голосов.
© ТАСС / Zuma
Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Минобороны Алексея Резникова сократить перечень профессий женщин, которых собираются поставить на воинский учёт. Об этом говорится в ответе на петицию, которая опубликована на сайте его офиса.
Ранее там была зарегистрирована петиция, в которой Зеленского попросили отменить приказ о постановке женщин на воинский учёт. Позже она набрала необходимое для её рассмотрения число голосов.
"Я обратился к министру обороны Украины Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению таких вопросов, в частности: существенному уточнению (сокращению) перечня специальностей и/или профессий, смежных соответствующей военно-учётной специальности, согласно которому женщины берутся на воинский учёт военнообязанных, с учётом реальных потребностей обороны государства", — указано в ответе на петицию.
Кроме того, Зеленский попросил министра обороны проработать вопрос внедрения современных цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учёт, чтобы избежать обязательного личного присутствия женщин в территориальных центрах комплектования.
Напомним, ранее Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на воинский учёт. Список состоит из 35 профессиональных отраслей. Предположительно, под действие приказа подпадают сотни тысяч украинок. Не стали делать исключения и для беременных и женщин с малолетними детьми.
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