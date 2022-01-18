Под Мурманском мужчина с 8-летним сыном пропали, уехав кататься на снегоходе

В Мурманской области отец с маленьким сыном пропали после того, как уехали кататься на снегоходе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

"17 января 2022 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области по "Системе-112" поступила информация о том, что гражданин 1975 г.р. со своим сыном 2014 г.р. уехали утром на снегоходе от п.г.т. Никель за гору Лысая к озёрам Заяц и Восьмёрка. Должны были вернуться с наступлением тёмного времени суток", — говорится в сообщении.

В настоящее время местоположение мужчины и ребёнка неизвестно. Их поиски ведутся в Печенгском муниципальном округе.

По информации источника Лайфа, у пропавших были подготовлены палатка и запасы еды. Не исключено, что они пережидают непогоду. При этом в данном районе не ловят телефоны, поэтому неудивительно, что они ещё не вышли на связь.