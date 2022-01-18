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Под Мурманском мужчина с 8-летним сыном пропали, уехав кататься на снегоходе

По информации источника Лайфа, у них были подготовлены палатка и запасы еды. Не исключено, что отец и ребёнок пережидают непогоду.

17 января, 23:24

© Pixabay

В Мурманской области отец с маленьким сыном пропали после того, как уехали кататься на снегоходе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

"17 января 2022 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области по "Системе-112" поступила информация о том, что гражданин 1975 г.р. со своим сыном 2014 г.р. уехали утром на снегоходе от п.г.т. Никель за гору Лысая к озёрам Заяц и Восьмёрка. Должны были вернуться с наступлением тёмного времени суток", — говорится в сообщении.

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В настоящее время местоположение мужчины и ребёнка неизвестно. Их поиски ведутся в Печенгском муниципальном округе.

По информации источника Лайфа, у пропавших были подготовлены палатка и запасы еды. Не исключено, что они пережидают непогоду. При этом в данном районе не ловят телефоны, поэтому неудивительно, что они ещё не вышли на связь.

Ранее Лайф рассказывал, что на Ямале мужчина четыре дня скитался по тундре в 40-градусный мороз и остался жив. По словам спасателей, его поиски стали самыми продолжительными и сложными в новом году.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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