Сборная России по гандболу победила Словакию и вышла в основной раунд чемпионата Европы

Мужская сборная России по гандболу победила команду Словакии в третьем туре предварительного раунда чемпионата Европы. Матч, состоявшийся в Кошице, завершился победой россиян со счётом 36:27 (19:9 после первого тайма). Самым результативным в составе российской команды стал Сергей-Марк Косоротов, забросивший семь мячей.

Таким образом, подопечные Велимира Петковича заняли в группе первое место. Ранее Россия обыграла Литву и Норвегию. В основном раунде турнира соперниками национальной команды станут Германия, Польша, Испания и Швеция. Стоит отметить, что в последний раз сборная России выигрывала три стартовых матча на чемпионате Европы 22 года назад.