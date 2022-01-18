НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сборная России по гандболу победила Словакию и вышла в основной раунд чемпионата Европы

Национальная команда впервые за 22 года выиграла три первых матча европейского первенства.

17 января, 23:39
<p>Гандболист сборной России Дмитрий Житников © <a href="https://rushandball.ru/publications/27169/tri-iz-trex-sbornaya-rossii-obygrala-xozyaev-evro" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Союза гандболистов России (СГР)</p>

Гандболист сборной России Дмитрий Житников © Сайт Союза гандболистов России (СГР)

Мужская сборная России по гандболу победила команду Словакии в третьем туре предварительного раунда чемпионата Европы. Матч, состоявшийся в Кошице, завершился победой россиян со счётом 36:27 (19:9 после первого тайма). Самым результативным в составе российской команды стал Сергей-Марк Косоротов, забросивший семь мячей.

Таким образом, подопечные Велимира Петковича заняли в группе первое место. Ранее Россия обыграла Литву и Норвегию. В основном раунде турнира соперниками национальной команды станут Германия, Польша, Испания и Швеция. Стоит отметить, что в последний раз сборная России выигрывала три стартовых матча на чемпионате Европы 22 года назад.

Женская сборная России по гандболу проиграла Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу проиграла Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1