"Запасайтесь едой и тёплой одеждой": Dagens Nyheter сообщила, что шведских детей в TikTok запугали видео о войне с Россией

"Запасайтесь едой и тёплой одеждой": Dagens Nyheter сообщила, что шведских детей запугали видео о войне с Россией в TikTok
По словам социального работника Марие Ангселль, несовершеннолетние встревожены и обращаются к специалистам с жалобами на страх перед "войной".
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Шведских детей, пользующихся TikTok, запугали видео о "российском вторжении". Об этом пишет газета Dagens Nyheter.
По её данным, в соцсети распространялись ролики со следующими заголовками: "Вот планы России после вторжения", "Россия будет бомбить Швецию", или "Грядёт война. Запасайтесь едой и тёплой одеждой". По словам социального работника Марие Ангселль, дети встревожены, они обращаются к специалистам с жалобами на страх перед "войной".
Как уточняется, алгоритмы TikTok предлагают пользователю видео именно той тематики, по которой он много смотрел ранее.
В последнее время в Швеции нередко звучат недружественные заявления в адрес России. Так, в январе прошлого года Минобороны страны выпустило серию фильмов, где представило РФ в качестве потенциального противника в гипотетической войне. А в июле главнокомандующий вооружёнными силами Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на Швецию, призвав внимательно следить за действиями России. Москва же неоднократно заявляла об отсутствии намерений нападать на другие страны.
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