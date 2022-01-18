"Запасайтесь едой и тёплой одеждой": Dagens Nyheter сообщила, что шведских детей в TikTok запугали видео о войне с Россией

Шведских детей, пользующихся TikTok, запугали видео о "российском вторжении". Об этом пишет газета Dagens Nyheter.

По её данным, в соцсети распространялись ролики со следующими заголовками: "Вот планы России после вторжения", "Россия будет бомбить Швецию", или "Грядёт война. Запасайтесь едой и тёплой одеждой". По словам социального работника Марие Ангселль, дети встревожены, они обращаются к специалистам с жалобами на страх перед "войной".

Как уточняется, алгоритмы TikTok предлагают пользователю видео именно той тематики, по которой он много смотрел ранее.