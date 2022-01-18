"Запасайтесь едой и тёплой одеждой": Dagens Nyheter сообщила, что шведских детей в TikTok запугали видео о войне с Россией

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"Запасайтесь едой и тёплой одеждой": Dagens Nyheter сообщила, что шведских детей запугали видео о войне с Россией в TikTok

По словам социального работника Марие Ангселль, несовершеннолетние встревожены и обращаются к специалистам с жалобами на страх перед "войной".

18 января, 00:10

© Pexels

Шведских детей, пользующихся TikTok, запугали видео о "российском вторжении". Об этом пишет газета Dagens Nyheter.

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По её данным, в соцсети распространялись ролики со следующими заголовками: "Вот планы России после вторжения", "Россия будет бомбить Швецию", или "Грядёт война. Запасайтесь едой и тёплой одеждой". По словам социального работника Марие Ангселль, дети встревожены, они обращаются к специалистам с жалобами на страх перед "войной".

Как уточняется, алгоритмы TikTok предлагают пользователю видео именно той тематики, по которой он много смотрел ранее.

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В Швеции заявили о "мощном" военном сигнале в адрес России

В последнее время в Швеции нередко звучат недружественные заявления в адрес России. Так, в январе прошлого года Минобороны страны выпустило серию фильмов, где представило РФ в качестве потенциального противника в гипотетической войне. А в июле главнокомандующий вооружёнными силами Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на Швецию, призвав внимательно следить за действиями России. Москва же неоднократно заявляла об отсутствии намерений нападать на другие страны.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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