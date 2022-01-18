"Запасайтесь едой и тёплой одеждой": Dagens Nyheter сообщила, что шведских детей в TikTok запугали видео о войне с Россией
По словам социального работника Марие Ангселль, несовершеннолетние встревожены и обращаются к специалистам с жалобами на страх перед "войной".
Шведских детей, пользующихся приложением TikTok, запугали видео о "российском вторжении". Об этом пишет газета Dagens Nyheter.
По её данным, в соцсети распространялись ролики со следующими заголовками: "Вот планы России после вторжения", "Россия будет бомбить Швецию" или "Грядёт война. Запасайтесь едой и тёплой одеждой". По словам социального работника Марие Ангселль, дети встревожены, они обращаются к специалистам с жалобами на страх перед "войной".
Как уточняется, алгоритмы сервиса TikTok предлагают пользователю видео именно той тематики, по которой он много смотрел ранее.
В последнее время в Швеции нередко звучат недружественные заявления в адрес России. Так, в январе прошлого года Минобороны страны выпустило серию фильмов, где представило РФ в качестве потенциального противника в гипотетической войне. А в июле главнокомандующий вооружёнными силами Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на Швецию, призвав внимательно следить за действиями России. Москва же неоднократно заявляла об отсутствии намерений нападать на другие страны.
Pexels