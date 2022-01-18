Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 января 2022, 03:10

"Запасайтесь едой и тёплой одеждой": Dagens Nyheter сообщила, что шведских детей в TikTok запугали видео о войне с Россией

По словам социального работника Марие Ангселль, несовершеннолетние встревожены и обращаются к специалистам с жалобами на страх перед "войной".

Шведских детей, пользующихся приложением TikTok, запугали видео о "российском вторжении". Об этом пишет газета Dagens Nyheter.

Швеция начала патрулирование Готланда в Балтийском море на фоне "активности РФ"
Швеция начала патрулирование Готланда в Балтийском море на фоне "активности РФ"

По её данным, в соцсети распространялись ролики со следующими заголовками: "Вот планы России после вторжения", "Россия будет бомбить Швецию" или "Грядёт война. Запасайтесь едой и тёплой одеждой". По словам социального работника Марие Ангселль, дети встревожены, они обращаются к специалистам с жалобами на страх перед "войной".

Как уточняется, алгоритмы сервиса TikTok предлагают пользователю видео именно той тематики, по которой он много смотрел ранее.

В Швеции заявили о "мощном" военном сигнале в адрес России
В Швеции заявили о "мощном" военном сигнале в адрес России

В последнее время в Швеции нередко звучат недружественные заявления в адрес России. Так, в январе прошлого года Минобороны страны выпустило серию фильмов, где представило РФ в качестве потенциального противника в гипотетической войне. А в июле главнокомандующий вооружёнными силами Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на Швецию, призвав внимательно следить за действиями России. Москва же неоднократно заявляла об отсутствии намерений нападать на другие страны.

BannerImage

Pexels

Юлия Коновалова
  • Новости
  • tiktok
  • Швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar