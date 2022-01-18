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Эпидемиолог Альтштейн назвал сроки спада заболеваемости "омикроном" в России

Он также напомнил, что волны были и раньше, когда было мало тех, кто переболел, а тем более вакцинированных людей, однако и пандемия развивалась по синусоиде.

18 января, 07:34

Фото © Shutterstock

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что уровень заражения "омикроном" в России может пойти на спад в феврале. По его словам, опыт зарубежных стран, в том числе США и Великобритании, показывает, что темпы распространения этого штамма ковида достигают пика за месяц, а затем начинается снижение заболеваемости.

"В России сейчас наблюдается рост случаев заражения. К началу февраля исполнится месяц, как мы находимся на подъёме", — пояснил Альтштейн в беседе с газетой "Известия".

Заразившийся "омикроном" врач Чуйко назвал штамм "вообще другим"

Заразившийся "омикроном" врач Чуйко назвал штамм "вообще другим"

Однако, по словам специалиста, подъём или спад волны заболеваемости зависит не от коллективного иммунитета, а от повреждения генома коронавируса из-за быстрого размножения. Он также подчеркнул, что стопроцентно предсказать сроки новой волны невозможно.

Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января. Иммунолог Ирина Ярцева назвала работающим россиянам главные способы защиты от "омикрона". В первую очередь, отметила специалист, следует вакцинироваться и ревакцинироваться.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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