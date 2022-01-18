Эпидемиолог Альтштейн назвал сроки спада заболеваемости "омикроном" в России
Он также напомнил, что волны были и раньше, когда было мало тех, кто переболел, а тем более вакцинированных людей, однако и пандемия развивалась по синусоиде.
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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что уровень заражения "омикроном" в России может пойти на спад в феврале. По его словам, опыт зарубежных стран, в том числе США и Великобритании, показывает, что темпы распространения этого штамма ковида достигают пика за месяц, а затем начинается снижение заболеваемости.
"В России сейчас наблюдается рост случаев заражения. К началу февраля исполнится месяц, как мы находимся на подъёме", — пояснил Альтштейн в беседе с газетой "Известия".
Однако, по словам специалиста, подъём или спад волны заболеваемости зависит не от коллективного иммунитета, а от повреждения генома коронавируса из-за быстрого размножения. Он также подчеркнул, что стопроцентно предсказать сроки новой волны невозможно.
Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января. Иммунолог Ирина Ярцева назвала работающим россиянам главные способы защиты от "омикрона". В первую очередь, отметила специалист, следует вакцинироваться и ревакцинироваться.
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