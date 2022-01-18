Эпидемиолог Альтштейн назвал сроки спада заболеваемости "омикроном" в России

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что уровень заражения "омикроном" в России может пойти на спад в феврале. По его словам, опыт зарубежных стран, в том числе США и Великобритании, показывает, что темпы распространения этого штамма ковида достигают пика за месяц, а затем начинается снижение заболеваемости.

"В России сейчас наблюдается рост случаев заражения. К началу февраля исполнится месяц, как мы находимся на подъёме", — пояснил Альтштейн в беседе с газетой "Известия".