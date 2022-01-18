Россияне в 2021 году потратили на лекарства от ковида более 64 миллиардов рублей

Россияне в 2021 году потратили более 64 млрд рублей на лекарства против коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Больше всего граждане истратили на противовирусный препарат "Умифеновир" (16,8 млрд), иммуномодулятор "Интерферон-альфа" — 2B (7,2 млрд), средство для лечения CoViD-19 "Фавипиравир" (2,9 млрд), антибиотик "Дексаметазон" (один миллиард рублей) и глюкокортикоидный препарат "Метилпреднизолон" (0,8 млрд).

Активнее всего антиковидные лекарства покупали жители Москвы и Подмосковья (по пять миллиардов), а также Краснодарского края (три миллиарда). В целом в стране было продано 144 млн упаковок препаратов, рекомендованных при лечении CoViD-19.