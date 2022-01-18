Сорок самолётов с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Россию за сутки

За последние сутки сорок самолётов с миротворцами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли из Казахстана на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Сорок самолётов военно-транспортной авиации ВКС России за прошедшие сутки доставили российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Республики Казахстан на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях", — говорится в сообщении.