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Сорок самолётов с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Россию за сутки

На аэродромах была организована торжественная встреча, в которой приняло участие командование ВДВ и Ульяновского соединения ВДВ.

18 января, 04:57

© Сайт Минобороны РФ

За последние сутки сорок самолётов с миротворцами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли из Казахстана на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Сорок самолётов военно-транспортной авиации ВКС России за прошедшие сутки доставили российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Республики Казахстан на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях", — говорится в сообщении.

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На аэродромах была организована торжественная встреча миротворцев, в которой приняло участие командование ВДВ и Ульяновского соединения ВДВ. Затем десантники провели разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершили марши в пункты постоянной дислокации.

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Напомним, 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева для помощи в преодолении "террористической угрозы" из-за масштабных беспорядков. Спустя пять дней генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане и подчеркнул своевременность ввода миротворцев в страну, отметив, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы. А Токаев объявил, что вывод сил ОДКБ начнётся 13 января и продлится десять дней.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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