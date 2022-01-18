"Ъ": Хакеры из КНДР атаковали российских дипломатов перед Новым годом

Эксперты из США по информационной безопасности выявили кибератаки на сотрудников МИД РФ накануне новогодних праздников. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на исследования американских компаний Cluster25 и Black Lotus Labs.

Утверждается, что за атаками, предположительно, стоит северокорейская хакерская группировка Konni. По данным Black Lotus Labs, злоумышленники ещё в октябре начали фишинговую кампанию: одним дипломатам они разослали архивы с документами и предложили сообщить данные о статусе вакцинации, другим — ссылки на загрузку фальшивой программы для регистрации привитых в федеральном регистре вакцинированных". Якобы в результате этого была скомпрометирована учётная запись одного из сотрудников МИД РФ. Затем 20 декабря, пишет "Коммерсант", с этого аккаунта хакеры отправили фишинговое письмо замглавы министерства Сергею Рябкову.

В Cluster25 сообщили, что ещё одно письмо, которое содержало заражённый архив "поздравление.zip", 20 декабря было отправлено в адрес Посольства России в Индонезии, отправителем значилось якобы диппредставительство в Сербии.

Руководитель группы исследования угроз Group-IB Анастасия Тихонова считает, что эксперты из США могли взять примеры писем с сервиса VirusTotal, который анализирует подозрительные файлы. По её словам, одно из таких посланий было размещено там в день атаки, 20 декабря.