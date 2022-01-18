Доктор Мясников назвал главный способ уберечься от диабета

Для сокращения риска развития диабета в первую очередь следует правильно питаться и выполнять физические нагрузки. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Реально вы противопоставить можете две вещи: это правильное питание и физические нагрузки. И ничто вам [этого] не заменит… Причём если вы не будете ничего делать, а только [правильно] питаться и не заниматься нагрузками, то это не поможет. Это должно быть вместе", — подчеркнул медик в эфире телеканала "Россия-1".

Мясников добавил, что даже при стабильном нормальном весе риск возникновения диабета резко увеличивается, если отсутствуют физические нагрузки. Кроме того, важно контролировать сон, потому что диабет могут провоцировать как пересыпание, так и недосып. Специалист также напомнил, что необходимо употреблять пищу медленно, чтобы нивелировать быстрое всасывание в кишечнике. Однако в случае употребления таких высокоуглеводных продуктов, как картофель или рис, это не поможет. Помимо прочего следует отказаться от курения и не допускать дефицита витамина D, подытожил эксперт.