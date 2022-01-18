Доктор Мясников назвал главный способ уберечься от диабета
По словам врача, реально противопоставить болезни можно только две вещи. Но при этом они должны быть вместе.
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Для сокращения риска развития диабета в первую очередь следует правильно питаться и выполнять физические нагрузки. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
"Реально вы противопоставить можете две вещи: это правильное питание и физические нагрузки. И ничто вам [этого] не заменит… Причём если вы не будете ничего делать, а только [правильно] питаться и не заниматься нагрузками, то это не поможет. Это должно быть вместе", — подчеркнул медик в эфире телеканала "Россия-1".
Мясников добавил, что даже при стабильном нормальном весе риск возникновения диабета резко увеличивается, если отсутствуют физические нагрузки. Кроме того, важно контролировать сон, потому что диабет могут провоцировать как пересыпание, так и недосып. Специалист также напомнил, что необходимо употреблять пищу медленно, чтобы нивелировать быстрое всасывание в кишечнике. Однако в случае употребления таких высокоуглеводных продуктов, как картофель или рис, это не поможет. Помимо прочего следует отказаться от курения и не допускать дефицита витамина D, подытожил эксперт.
Ранее доктор Мясников назвал молоко смертельно опасным для мужчин напитком. По словам специалиста, существует много научных работ, которые указывают на связь чрезмерного употребления данного продукта и онкологических заболеваний.
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