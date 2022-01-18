Цена нефти марки Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов за баррель
По словам экспертов, рост стоимости топлива в том числе связан с усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.
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Цена нефти марки Brent превысила 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
По данным на 05:22 мск, стоимость фьючерса с поставкой в марте 2022 года росла на 0,54% и в моменте превысила $87. В последний раз Brent стоила так много в октябре 2014 года. Цена марки WTI растёт на 0,97% — до $84,11 за баррель.
Как отмечает Bloomberg, рост стоимости нефти связан с усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, в частности c атакой беспилотников хуситов на Абу-Даби, а также с ослаблением опасений по поводу влияния омикрон-штамма ковида на спрос.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о планах России восстановить уровень добычи нефти на 85%. По оценке зампредседателя правительства, страна выйдет на показатель в один миллион семьсот тысяч баррелей в сутки.
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