Цена нефти марки Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По данным на 05:22 мск, стоимость фьючерса с поставкой в марте 2022 года росла на 0,54% и в моменте превысила $87. В последний раз Brent стоила так много в октябре 2014 года. Цена марки WTI растёт на 0,97% — до $84,11 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, рост стоимости нефти связан с усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, в частности c атакой беспилотников хуситов на Абу-Даби, а также с ослаблением опасений по поводу влияния омикрон-штамма ковида на спрос.