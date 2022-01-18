Российские инспекторы 18 января проверят военный объект в Великобритании
Целью инспекции является проверка данных о силах и планах развёртывания основных систем вооружения и техники.
© Faecbook / britisharmy
Российские военные инспекторы 18 января проверят объект вооружённых сил Великобритании. Об этом сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В рамках реализации Венского документа 2011 года "О мерах укрепления доверия и безопасности" российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Великобритании. Посещение по оценке будет проводиться 18 января 2021 года в течение одного дня", - сказал Рыжков.
Целью инспекции является проверка данных о силах и планах развёртывания основных систем вооружения и техники. Уточняется, что российские специалисты посетят военный объект Великобритании в месте его обычного расположения мирного времени.
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу на переговоры по безопасности в Лондон. Уоллес выразил готовность вести с российским коллегой конструктивный диалог в духе доброй воли.
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