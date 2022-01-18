Посол Украины в ФРГ Мельник хочет научить немцев считаться с "великой европейской нацией"
По его словам, "справедливые политические требования" Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию до тех пор, пока немецкие школьники не начнут изучать творчество украинских писателей и поэтов.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник © germany.mfa.gov.ua
Украина не воспринимается Германией как "великая культурная европейская нация" и "влиятельный субъект политики", в результате чего интересы Киева чаще всего игнорируются официальным Берлином. Такое мнение выразил посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник.
Как он отметил, украинские дипломаты в Германии "смогли мощно заявить" о себе, в результате чего немецкая элита, журналистский бомонд и эксперты "знают, что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь". Главным вызовом в двусторонних отношениях Мельник назвал тот факт, что немцы могут "легко себе позволить" не считаться с интересами Киева как субъекта международной политики.
"Думаю, что в этом — наша главная недоработка последних 30 лет: мы ещё не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание", — пожаловался посол в интервью агентству "Укринформ".
Кроме того, дипломат заметил, что пока "шедевры украинских композиторов" не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в Германии, а немецкие школьники не начнут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все "справедливые политические требования" Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.
Стоит отметить, что Мельник неоднократно выступал с весьма скандальными заявлениями. Так, он потребовал от нового канцлера ФРГ Шольца "холодного душа" для России. Посол выразил надежду на то, что немецкий политик проявит дипломатическую инициативу, чтобы "предотвратить новую войну в Европе" и "прекратить оккупацию Крыма и Донбасса". Также он требовал от Берлина окончательно отказаться от "Северного потока – 2". В бундестаге сочли эти требования иррациональными.
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