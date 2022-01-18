НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посол Украины в ФРГ Мельник хочет научить немцев считаться с "великой европейской нацией"

По его словам, "справедливые политические требования" Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию до тех пор, пока немецкие школьники не начнут изучать творчество украинских писателей и поэтов.

18 января, 01:42
<p>Посол Украины в Германии Андрей Мельник © <a href="https://germany.mfa.gov.ua/news/ukrayinskij-posol-zvernuvsya-do-olafa-sholca-z-zaklikom-pro-dopomogu-jdetsya-pro-vizhivannya-ukrayini" target="_blank" rel="noopener noreferrer">germany.mfa.gov.ua</a></p>

Посол Украины в Германии Андрей Мельник © germany.mfa.gov.ua

Украина не воспринимается Германией как "великая культурная европейская нация" и "влиятельный субъект политики", в результате чего интересы Киева чаще всего игнорируются официальным Берлином. Такое мнение выразил посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник.

Как он отметил, украинские дипломаты в Германии "смогли мощно заявить" о себе, в результате чего немецкая элита, журналистский бомонд и эксперты "знают, что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь". Главным вызовом в двусторонних отношениях Мельник назвал тот факт, что немцы могут "легко себе позволить" не считаться с интересами Киева как субъекта международной политики.

Посол Украины в ФРГ Мельник пожаловался на игнорирующие его власти Германии

Посол Украины в ФРГ Мельник пожаловался на игнорирующие его власти Германии

"Думаю, что в этом — наша главная недоработка последних 30 лет: мы ещё не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание", — пожаловался посол в интервью агентству "Укринформ".

Кроме того, дипломат заметил, что пока "шедевры украинских композиторов" не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в Германии, а немецкие школьники не начнут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все "справедливые политические требования" Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.

Посол Украины Мельник пригрозил ФРГ последствиями, если Киеву не продадут вооружения

Посол Украины Мельник пригрозил ФРГ последствиями, если Киеву не продадут вооружения

Стоит отметить, что Мельник неоднократно выступал с весьма скандальными заявлениями. Так, он потребовал от нового канцлера ФРГ Шольца "холодного душа" для России. Посол выразил надежду на то, что немецкий политик проявит дипломатическую инициативу, чтобы "предотвратить новую войну в Европе" и "прекратить оккупацию Крыма и Донбасса". Также он требовал от Берлина окончательно отказаться от "Северного потока – 2". В бундестаге сочли эти требования иррациональными.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1