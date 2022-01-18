Посол Украины в ФРГ Мельник хочет научить немцев считаться с "великой европейской нацией"

Украина не воспринимается Германией как "великая культурная европейская нация" и "влиятельный субъект политики", в результате чего интересы Киева чаще всего игнорируются официальным Берлином. Такое мнение выразил посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник.

Как он отметил, украинские дипломаты в Германии "смогли мощно заявить" о себе, в результате чего немецкая элита, журналистский бомонд и эксперты "знают, что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь". Главным вызовом в двусторонних отношениях Мельник назвал тот факт, что немцы могут "легко себе позволить" не считаться с интересами Киева как субъекта международной политики.

"Думаю, что в этом — наша главная недоработка последних 30 лет: мы ещё не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание", — пожаловался посол в интервью агентству "Укринформ".