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Спикер Заксобрания Петербурга Бельский подвёл итоги первых ста дней своей работы

Особо он выделил принятие закона о поимённом голосовании. Таким образом власти Северной столицы дополнительно акцентируют внимание на открытости парламента перед жителями, отметил Бельский.

18 января, 01:26

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗакС) Александр Бельский. © ТАСС /

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский назвал закон о поимённом голосовании одним из самых главных, принятых депутатами седьмого созыва. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

По словам Бельского, этот закон позволил начать менять отношение к работе городского парламента. ЗакС делает акцент на открытости, отметил спикер.

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"Ведь таким образом мы дополнительно акцентируем внимание на открытости парламента перед жителями, которые и определили состав народных избранников. Благодаря этому население получает возможность требовать от депутата объяснений, почему он проголосовал тем или иным образом", — отметил Бельский.

Парламентарий добавил, что депутатов не должны воспринимать как людей, "передвигающихся по городу на чёрных тонированных автомобилях и неясно чем занимающихся".

"Например, в Германии наши коллеги достаточно неплохо используют момент открытости парламента, допуская всех желающих жителей на свои заседания. Поэтому, когда завершатся коронавирусные ограничения, мы будем готовы использовать такую модель", — заявил Бельский.

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Ранее Бельский рассказал о работе городских властей в период пандемии. Основная нагрузка в это время лежит на системе здравоохранения и органах исполнительной власти, заметил он.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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