Спикер Заксобрания Петербурга Бельский подвёл итоги первых ста дней своей работы

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский назвал закон о поимённом голосовании одним из самых главных, принятых депутатами седьмого созыва. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

По словам Бельского, этот закон позволил начать менять отношение к работе городского парламента. ЗакС делает акцент на открытости, отметил спикер.

"Ведь таким образом мы дополнительно акцентируем внимание на открытости парламента перед жителями, которые и определили состав народных избранников. Благодаря этому население получает возможность требовать от депутата объяснений, почему он проголосовал тем или иным образом", — отметил Бельский.

Парламентарий добавил, что депутатов не должны воспринимать как людей, "передвигающихся по городу на чёрных тонированных автомобилях и неясно чем занимающихся".

"Например, в Германии наши коллеги достаточно неплохо используют момент открытости парламента, допуская всех желающих жителей на свои заседания. Поэтому, когда завершатся коронавирусные ограничения, мы будем готовы использовать такую модель", — заявил Бельский.